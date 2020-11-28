Volgens burgemeester Dirk De fauw (cd&v) is het tijd om te stoppen voor er helemaal sleet komt op de formule: “We kunnen Wintergloed niet blijven heruitvinden, het parcours doet al vaker dezelfde locaties aan." Daarnaast ondervonden bewoners ook overlast van de grote mensenmassa’s in hun straten.

De stad werkt nu aan een alternatief. “Mogelijk is dat een vuurspektakel, verspreid over verschillende locaties in de stad,” zegt De fauw.