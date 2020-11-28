Het lichtparcours van Wintergloed in Brugge beleeft dit jaar zijn laatste editie. De wandeling met feeërieke installaties lokte de voorbije zeven jaar miljoenen bezoekers, vorig jaar nog 340.000.
Volgens burgemeester Dirk De fauw (cd&v) is het tijd om te stoppen voor er helemaal sleet komt op de formule: “We kunnen Wintergloed niet blijven heruitvinden, het parcours doet al vaker dezelfde locaties aan." Daarnaast ondervonden bewoners ook overlast van de grote mensenmassa’s in hun straten.
De stad werkt nu aan een alternatief. “Mogelijk is dat een vuurspektakel, verspreid over verschillende locaties in de stad,” zegt De fauw.
Wintergloed loopt dit jaar van 21 november tot en met 4 januari, dus voor het laatst.
De redactie