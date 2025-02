Het Ventilus-project omvat een 82 kilometer lange nieuwe hoogspanningslijn die elektriciteit van de toekomstige nieuwe windmolenparken op zee naar het binnenland moet brengen. Grofweg loopt het tracé van Zeebrugge tot in Anzegem. Delen van de lijn zullen ondergronds lopen, andere bovengronds, vaak gekoppeld aan reeds bestaande hoogspanningslijnen.

In totaal zullen er op die lijn 177 masten staan, waarvan 60 nieuwe. Waar de pylonen komen, kan je hier in detail bekijken. Het is voor woningen in de buurt van nieuwe bovengrondse hoogspanningslijnen dat er een compensatie voor waardeverlies voorzien wordt.