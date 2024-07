De gemeente is één van die elf die een verzoekschrift tot vernietiging hebben ingediend. Eerder gaf Deerlijk al negatief advies.

Het tracé van de hoogspanningslijn komt op de bestaande lijn, die ze gaan verzwaren. Dat stuk loopt in Deerlijk onder andere over open landbouwgebied met hier en daar bebouwing, zoals de toekomstige kinderboerderij Bokkeslot. De lijn loopt ook over een vierhonderdtal huizen in een woonkern.