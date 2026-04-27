De verbinding wordt in totaal 82 kilometer lang. Een deel komt ondergronds, maar over een traject van 21 kilometer wordt een bovengrondse hoogspanningslijn gebouwd. Vooral dat bovengrondse deel stuit op verzet in verschillende West-Vlaamse gemeenten.

Volgens Bart Dochy hebben intussen al Ardooie, Lendelede, Ledegem, Roeselare, Harelbeke, Deerlijk en Wingene beslist om beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Andere gemeenten zullen wellicht volgen”, zegt hij, verwijzend naar onder meer Izegem, Lichtervelde, Oostkamp en Jabbeke.