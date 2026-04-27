Steeds meer West-Vlaam­se gemeen­ten teke­nen beroep aan tegen ver­gun­ning Ventilus

Het aantal West-Vlaamse gemeenten dat in beroep gaat tegen de omgevingsvergunning voor de hoogspanningslijn Ventilus blijft toenemen. Dat zegt Vlaams parlementslid Bart Dochy (CD&V), één van de trekkers van het protest tegen het project.

Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns (CD&V) verleende vorige week de omgevingsvergunning voor Ventilus. De nieuwe hoogspanningsverbinding van netbeheerder Elia moet elektriciteit van toekomstige windparken op zee van Zeebrugge naar het binnenland transporteren.

De verbinding wordt in totaal 82 kilometer lang. Een deel komt ondergronds, maar over een traject van 21 kilometer wordt een bovengrondse hoogspanningslijn gebouwd. Vooral dat bovengrondse deel stuit op verzet in verschillende West-Vlaamse gemeenten.

Volgens Bart Dochy hebben intussen al Ardooie, Lendelede, Ledegem, Roeselare, Harelbeke, Deerlijk en Wingene beslist om beroep aan te tekenen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “Andere gemeenten zullen wellicht volgen”, zegt hij, verwijzend naar onder meer Izegem, Lichtervelde, Oostkamp en Jabbeke.

Verzet tegen windturbines in Zwevezele en Lichtervelde: “De maat is hier meer dan vol”

De betrokken gemeenten blijven pleiten voor een volledig ondergrondse verbinding via gelijkstroom. Ze maken zich zorgen over mogelijke gezondheidseffecten van de bovengrondse hoogspanningslijn.

“Dat de vergunning werd toegekend door een partijgenoot maakt geen verschil”, zegt Dochy. “Ik vertegenwoordig de burgers van West-Vlaanderen en er is onvoldoende garantie voor hun gezondheid.”

Timing wekt wrevel op

Daarnaast leeft er ongenoegen over de timing van de werken. Netbeheerder Elia wil nog voor de zomer starten met de voorbereidende werken voor Ventilus. Verschillende burgemeesters vragen daarom dringend overleg met de netbeheerder.

Tegen het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor Ventilus lopen intussen ook al procedures bij de Raad van State.

