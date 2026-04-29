Gisteravond kregen de buurtbewoners meer uitleg op een bijeenkomt. Vlakbij de plaats, waar de windmolen zou komen, is een hondenschool actief. Yvan Callewaert, buurtbewoner: “We zijn heel verontrust met de hondenschool, wat die slagschaduw zal doen tegenover de honden op training, wat die geluiden en trillingen gaan doen. We zijn daar heel ongerust over, niet ik alleen, maar alle leden. En niet alleen voor de hondenschool, maar ook de familie, de buren, iedereen is heel ongerust.”

De bewoners vrezen de effecten van slagschaduw, laagfrequent geluid en trillingen op de gezondheid. Rik Werbrouck, buurtbewoner: “Het is de gezondheid die telt in je leven, hé. Wij gaan daar niet mee akkoord.”

Ventilus

De buurt is vooral opgeschrikt door de nieuwe plannen, omdat in 2016 al eens een aanvraag om windmolens te plaatsen in dezelfde omgeving geweigerd werd. Rik Werbrouck, buurtbewoner: “Nu halen ze blijkbaar alles opnieuw boven en zien we hetzelfde effect als in 2016. Ze hebben ze gewoon een klein beetje verplaatst. En waarom hebben ze die verplaatst? Omdat de Ventilus daar met zijn kabels komt.”

Negatief advies

De andere turbine zou dan in Lichtervelde aan de andere kant van E403 geplaatst worden in de omgeving van de Damplasstraat. Lichtervelde en Wingene zitten op dezelfde lijn. Lieven Huys, burgemeester Wingene: “Wij gaan negatief advies indienen. Op een bepaald moment houdt het op in de buurt van ’t Veld in Zwevezele, naast Lichtervelde. We zitten al met het Ventilus dossier. Nu komen er eventueel nog eens twee windturbines bij. Er zijn negatieve gevolgen voor mens, dier en omgeving. Het stopt op een bepaald moment. Ik denk dat de maat hier meer dan vol is.”

Het openbaar onderzoek loopt nog tot zaterdag 23 mei.

