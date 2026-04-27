Het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop het Ventilusproject gebaseerd is, lijkt stand te houden. Gemeentes, bedrijven en burgers spanden in totaal 25 procedures aan bij de Raad Van State, maar de auditeur adviseert om die allemaal te verwerpen. Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen en dat is ons bevestigd door het kabinet van minister van Omgeving Jo Brouns.