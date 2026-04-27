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RUP Ven­ti­lus lijkt stand te houden

Ventilus - hoogspanning

© Belga

Het ruimtelijk uitvoeringsplan waarop het Ventilusproject gebaseerd is, lijkt stand te houden. Gemeentes, bedrijven en burgers spanden in totaal 25 procedures aan bij de Raad Van State, maar de auditeur adviseert om die allemaal te verwerpen. Dat  schrijft de Krant van West-Vlaanderen en dat is ons bevestigd door het kabinet van minister van Omgeving Jo Brouns. 

Ventilus is het hoogspanningsproject dat elektriciteit vanop zee aan land moet brengen.

De Vlaamse regering keurde het zogenoemde GRUP al meer dan 2 jaar geleden goed. Ondanks de procedures ging netwerkbeheerder Elia toch verder met Ventilus en intussen kende de minister ook de omgevingsvergunning toe. Ook daar tegen zijn bezwaren ingediend. De raad van State beslist pas na de zomer over het protest tegen het GRUP, maar meestal volgt ze het advies. Ventilus botst vooral op verzet waar hoogspanning bovengronds komt of waar Elia bestaande lijnen versterkt.

De redactie
Ventilus

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