Duitse bezoekers zijn al jaren een belangrijke doelgroep voor het kusttoerisme. Volgens Toerisme Vlaanderen waren Duitsers vorig jaar goed voor ongeveer 700.000 overnachtingen aan de Vlaamse kust. Dat aantal zit bovendien nog steeds in stijgende lijn.

Ook burgemeester John Crombez van Oostende ziet voordelen. "Het is een grote 3,5 uur van Keulen maar Oostende. Dat is zo kort, gemakkelijk, praktisch, kwaliteitsvol en betaalbaar dat een belangrijk del zal kiezen om dat te doen. En dat zou dan meer toeristen met minder auto’s moeten opleveren."