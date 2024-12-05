Eerste rechtstreekse trein uit Keulen komt aan in Oostende: proefproject moet meer Duitse toeristen naar kust lokken
In het station van Oostende is zaterdagmiddag voor het eerst een rechtstreekse trein uit het Duitse Keulen aangekomen. De nieuwe verbinding is een proefproject van de Belgische en Duitse spoorwegen en moet deze zomer meer Duitse toeristen naar de Vlaamse kust brengen.
De trein vertrok in Keulen en hield onderweg onder meer halt in Brugge. Tot het einde van de zomer zullen de treinen elk weekend twee keer per dag tussen Keulen en Oostende rijden.
Sneller en comfortabeler
Met de rechtstreekse verbinding hoeven reizigers niet langer over te stappen. Volgens de Duitse spoorwegen speelt de nieuwe treinverbinding in op de groeiende vraag naar internationale treinreizen en vakanties per spoor.
Ook bij de reizigers klinkt enthousiasme. Duitse toeristen benadrukken vooral het comfort en de tijdswinst van de rechtstreekse verbinding naar de Belgische kust. "We moeten niet meer overstappen of met de auto naar Welkenraedt rijden om daar een Belgische trein te nemen. We zijn enthousiast."
Belangrijke toeristische markt
Duitse bezoekers zijn al jaren een belangrijke doelgroep voor het kusttoerisme. Volgens Toerisme Vlaanderen waren Duitsers vorig jaar goed voor ongeveer 700.000 overnachtingen aan de Vlaamse kust. Dat aantal zit bovendien nog steeds in stijgende lijn.
Ook burgemeester John Crombez van Oostende ziet voordelen. "Het is een grote 3,5 uur van Keulen maar Oostende. Dat is zo kort, gemakkelijk, praktisch, kwaliteitsvol en betaalbaar dat een belangrijk del zal kiezen om dat te doen. En dat zou dan meer toeristen met minder auto’s moeten opleveren."
Evaluatie na de zomer
Na afloop van de zomer wordt het proefproject geëvalueerd. Dan bekijken de Belgische en Duitse spoorwegen of de rechtstreekse verbinding ook in de toekomst behouden blijft.