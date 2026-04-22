De versterkte inzet maakt deel uit van de operatie SunRail. Die speelt in op de toename van het aantal reizigers tijdens de vakantieperiodes, waarbij zich tijdens de treinrit situaties van overlast kunnen voordoen. "Het doel is duidelijk: gezinnen, vakantiegangers en alle treinreizigers de mogelijkheid bieden om in een veilige en rustige omgeving te reizen, terwijl overlast die het traject kan verstoren zoveel mogelijk wordt beperkt", zegt Eric Snoeck, commissaris-generaal van de federale politie. De operatie SunRail loopt tot en met 31 augustus.