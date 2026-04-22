Federale politie versterkt aanwezigheid op treinen naar kust tijdens zomervakantie
De federale politie zet, met de start van de zomervakantie, extra ploegen van de spoorwegpolitie in op treinen naar de Belgische kust. Sinds deze week zijn politieagenten dagelijks aanwezig op de belangrijkste treinverbindingen naar onder meer Brugge en Oostende, zegt minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Bernard Quintin.
De extra politie komt er voornamelijk op de spooras Brussel-Gent-Brugge-Oostende, waar de reizigersstromen het grootst zijn. De controles vinden plaats op de heenritten naar de kust, maar ook tijdens de terugkeer naar het binnenland in de namiddag en avond.
Veiligheid versterken
Door zichtbaar aanwezig te zijn aan boord van de treinen wil de federale politie de veiligheid van alle reizigers versterken en indien nodig snel kunnen ingrijpen, luidt het. "Wie voor overlast of onveiligheid zorgt, zal merken dat de politie aanwezig is. Overlast en agressie worden niet getolereerd en zullen kordaat worden aangepakt", zegt minister Quintin.
Operatie SunRail
De versterkte inzet maakt deel uit van de operatie SunRail. Die speelt in op de toename van het aantal reizigers tijdens de vakantieperiodes, waarbij zich tijdens de treinrit situaties van overlast kunnen voordoen. "Het doel is duidelijk: gezinnen, vakantiegangers en alle treinreizigers de mogelijkheid bieden om in een veilige en rustige omgeving te reizen, terwijl overlast die het traject kan verstoren zoveel mogelijk wordt beperkt", zegt Eric Snoeck, commissaris-generaal van de federale politie. De operatie SunRail loopt tot en met 31 augustus.