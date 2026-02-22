NMBS legt extra trei­nen in naar de kust tij­dens pinksterweekend

Spoorwegmaatschappij NMBS verwacht dat het aangekondigde mooie weer heel wat mensen naar de kust zal lokken tijdens het verlengde pinksterweekend. Ze legt daarom elke dag 24 extra treinen in van en naar Oostende en Blankenberge.

De extra treinen komen bovenop het gewone aanbod en "moeten helpen om de verwachte reizigersstromen op te vangen", zegt NMBS.

De spoorwegmaatschappij raadt reizigers aan om voor hun vertrek de reisplanner te bekijken via de app of de website van de NMBS. Die toont de volledige dienstregeling en ook de verwachte drukte op de trein.

Daarnaast is het aangewezen om indien mogelijk niet op de drukste momenten van de dag de trein te nemen. Het gaat dan om treinen die tussen 11 en 14 uur aankomen aan de kust of tussen 17 en 20 uur vertrekken van de kust.

Kust verwacht pak volk tijdens zonnig verlengd weekend
