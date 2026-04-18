NMBS rondt wer­ken in Ingel­mun­ster af: gro­te­re fiet­sen­par­king en over­dek­te perrons

De NMBS heeft de vernieuwingswerken aan het station van Ingelmunster helemaal afgerond. De perrons zijn nu deels overdekt en de fietsenparking is uitgebreid tot bijna 300 plaatsen.

De NMBS heeft de vernieuwingswerken aan het station van Ingelmunster afgerond. De werken gingen in augustus 2025 van start en moesten het comfort en de veiligheid voor reizigers verhogen.

Een van de opvallendste ingrepen is de uitbreiding van de fietsenparking. Die groeit van 180 naar bijna 300 plaatsen, met ook ruimte voor bromfietsen en buitenmaatse fietsen. De parking kreeg daarnaast nieuwe verlichting en extra bewakingscamera’s. Die camera’s hangen ook in de onderdoorgang en kunnen zowel door de NMBS-veiligheidsdienst als door de lokale en federale politie in real time worden bekeken.

Meer comfort

Ook op de perrons is er vernieuwing. Beide perrons zijn nu deels overdekt met nieuwe luifels, zodat reizigers beter beschut zijn tegen regen en wind. “Met deze investeringen verhogen we het comfort en de veiligheid voor de duizenden reizigers die hier wekelijks opstappen”, klinkt het bij de NMBS.

In het station van Ingelmunster nemen wekelijks gemiddeld zo’n 5.000 reizigers de trein. Op weekdagen stoppen er elk uur vier treinen, met rechtstreekse verbindingen naar onder meer Brugge, Kortrijk, Brussel en Brussels Airport.

Grondige vernieuwing in 2020

De recente werken bouwen voort op de grondige vernieuwing van het station in 2020, samen met Infrabel. Sindsdien is het station autonoom toegankelijk. Perrons werden verhoogd tot de instaphoogte van moderne treinen en zijn bereikbaar via hellingen. Voor blinden en slechtzienden zijn er geleidelijnen voorzien.

Daarnaast kwam er een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers, en werden de perrons uitgerust met schuilhuisjes en zitbanken.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Ongeval 2
Nieuws

Ongeval op E403: vijf inzittenden gewond, snelweg drie kwartier afgesloten
Ongeval
Nieuws

Trainer en partner van Delfine Persoon betrokken bij ongeval, één persoon zwaargewond
Treinongeval Handsame
Nieuws
Update

Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart

Lees ook

De lijn bus

De Lijn past 1 op 3 lijnen aan vanaf 1 juli: dit verandert er voor jou
File E17 Deerlijk
Update

Zware hinder op E17 richting Gent door drie ongevallen in Deerlijk
Paalcollage

Blankenberge zal autoluwe zones beter aanduiden met elektronische zuilen
Treinongeval Handsame
Update

Persoon aangereden door trein aan overweg in Handzame: treinverkeer heropgestart
511 BB RECHTS werkenmandelbrug

Werken aan Mandelbrug uitgesteld: brug vanaf vrijdag opnieuw open
Fietsfiles 1

Werken en verkeerslichten zorgen voor fietsfiles aan station in Brugge: wij deden de test
