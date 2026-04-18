De NMBS heeft de vernieuwingswerken aan het station van Ingelmunster afgerond. De werken gingen in augustus 2025 van start en moesten het comfort en de veiligheid voor reizigers verhogen.

Een van de opvallendste ingrepen is de uitbreiding van de fietsenparking. Die groeit van 180 naar bijna 300 plaatsen, met ook ruimte voor bromfietsen en buitenmaatse fietsen. De parking kreeg daarnaast nieuwe verlichting en extra bewakingscamera’s. Die camera’s hangen ook in de onderdoorgang en kunnen zowel door de NMBS-veiligheidsdienst als door de lokale en federale politie in real time worden bekeken.