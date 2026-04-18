NMBS rondt werken in Ingelmunster af: grotere fietsenparking en overdekte perrons
De NMBS heeft de vernieuwingswerken aan het station van Ingelmunster helemaal afgerond. De perrons zijn nu deels overdekt en de fietsenparking is uitgebreid tot bijna 300 plaatsen.
De NMBS heeft de vernieuwingswerken aan het station van Ingelmunster afgerond. De werken gingen in augustus 2025 van start en moesten het comfort en de veiligheid voor reizigers verhogen.
Een van de opvallendste ingrepen is de uitbreiding van de fietsenparking. Die groeit van 180 naar bijna 300 plaatsen, met ook ruimte voor bromfietsen en buitenmaatse fietsen. De parking kreeg daarnaast nieuwe verlichting en extra bewakingscamera’s. Die camera’s hangen ook in de onderdoorgang en kunnen zowel door de NMBS-veiligheidsdienst als door de lokale en federale politie in real time worden bekeken.
Meer comfort
Ook op de perrons is er vernieuwing. Beide perrons zijn nu deels overdekt met nieuwe luifels, zodat reizigers beter beschut zijn tegen regen en wind. “Met deze investeringen verhogen we het comfort en de veiligheid voor de duizenden reizigers die hier wekelijks opstappen”, klinkt het bij de NMBS.
In het station van Ingelmunster nemen wekelijks gemiddeld zo’n 5.000 reizigers de trein. Op weekdagen stoppen er elk uur vier treinen, met rechtstreekse verbindingen naar onder meer Brugge, Kortrijk, Brussel en Brussels Airport.
Grondige vernieuwing in 2020
De recente werken bouwen voort op de grondige vernieuwing van het station in 2020, samen met Infrabel. Sindsdien is het station autonoom toegankelijk. Perrons werden verhoogd tot de instaphoogte van moderne treinen en zijn bereikbaar via hellingen. Voor blinden en slechtzienden zijn er geleidelijnen voorzien.
Daarnaast kwam er een nieuwe onderdoorgang voor voetgangers en fietsers, en werden de perrons uitgerust met schuilhuisjes en zitbanken.