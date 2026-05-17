In zes van de tien kustgemeenten is minstens één redderspost bemand dit weekend. Enkel in De Panne, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge staan geen kustredders. De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) vraagt badgasten dan ook om enkel te gaan zwemmen in bewaakte zones.

Al is het zeewater nog vrij koud om in te zwemmen. "Het water heeft momenteel een temperatuur tussen de 13 en 15 graden en dat is echt wel de absolute minimumgrens om in het water te gaan", zegt An Beun van IKWV. "Als het buiten echt warm is zullen mensen wel verkoeling zoeken, maar echt lang zwemmen zal toch koud zijn."

Redders raden badgasten aan om rustig het water in te gaan. "Als je het zelf heel warm hebt is het niet aan te raden om zomaar plots in het koude water te springen, want dan is er kans op een koudeschok. Ga geleidelijk aan in het water."

Gezien de drukte benadrukt IKWV ook dat er aan elke bemande redderspost en in toeristische diensten verdwaalbandjes te verkrijgen zijn. "Hou als ouder of begeleider je kind goed in de gaten en blijf in de buurt. Het wordt druk dus kindjes lopen dan snel verloren."