Het belooft druk te worden aan de kust tijdens het verlengde pinksterweekend. Kusthotels noteren momenteel al een gemiddelde bezetting van 90 procent. Zo blijkt donderdag uit cijfers van provinciebedrijf Westtoer.
Mooi weer lokt traditioneel heel wat volk naar de kust en dat zal ook dit weekend het geval zijn. Voor het verlengde pinksterweekend worden heel wat dagjestoeristen en verblijfstoeristen verwacht.
De gemiddelde hotelbezetting ligt voor dit weekend op 90 procent. Vorig jaar was dat nog 80 procent. Volgens Westtoer worden nog extra last-minuteboekingen verwacht door de goede weersvoorspellingen.
Westtoer geeft nog mee dat de drukte aan de kust te volgen is via de druktebarometer. Daarop is live te zien hoe druk het is in elke kustgemeente. Bezoekers kunnen zo kiezen voor een rustigere plaats.
Waar staan er redders op het strand?
In zes van de tien kustgemeenten is minstens één redderspost bemand dit weekend. Enkel in De Panne, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge staan geen kustredders. De Intercommunale Kustreddingsdienst van West-Vlaanderen (IKWV) vraagt badgasten dan ook om enkel te gaan zwemmen in bewaakte zones.
Al is het zeewater nog vrij koud om in te zwemmen. "Het water heeft momenteel een temperatuur tussen de 13 en 15 graden en dat is echt wel de absolute minimumgrens om in het water te gaan", zegt An Beun van IKWV. "Als het buiten echt warm is zullen mensen wel verkoeling zoeken, maar echt lang zwemmen zal toch koud zijn."
Redders raden badgasten aan om rustig het water in te gaan. "Als je het zelf heel warm hebt is het niet aan te raden om zomaar plots in het koude water te springen, want dan is er kans op een koudeschok. Ga geleidelijk aan in het water."
Gezien de drukte benadrukt IKWV ook dat er aan elke bemande redderspost en in toeristische diensten verdwaalbandjes te verkrijgen zijn. "Hou als ouder of begeleider je kind goed in de gaten en blijf in de buurt. Het wordt druk dus kindjes lopen dan snel verloren."