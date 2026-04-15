Het ongeval gebeurde rond 13.20 uur aan de spooroverweg in de Aarsdamstraat in Handzame, een deelgemeente van Kortemark. Door de aanrijding is er momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Diksmuide en Lichtervelde.

Volgens Infrabel zaten er op het moment van het ongeval een honderdtal reizigers op de trein. “Zij zijn intussen allemaal geëvacueerd”, zegt woordvoerder Thomas Baeken.