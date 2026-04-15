17°C
Aanmelden
Nieuws
Kortemark

Per­soon aan­ge­re­den door trein aan over­weg in Hand­za­me: trein­ver­keer uren onderbroken

Aarsdamstraat

Google Maps

Aan de overweg in de Aarsdamstraat in Handzame, bij Kortemark is vanmiddag rond 13.20 uur een persoon aangereden door een trein. Het treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde ligt stil en ook de weg is er afgesloten.

Het ongeval gebeurde rond 13.20 uur aan de spooroverweg in de Aarsdamstraat in Handzame, een deelgemeente van Kortemark. Door de aanrijding is er momenteel geen treinverkeer mogelijk tussen Diksmuide en Lichtervelde.

Volgens Infrabel zaten er op het moment van het ongeval een honderdtal reizigers op de trein. “Zij zijn intussen allemaal geëvacueerd”, zegt woordvoerder Thomas Baeken.

Vervangbussen

NMBS heeft vervangbussen ingelegd om gestrande reizigers verder te vervoeren. De hinder zal nog enkele uren aanhouden. “We verwachten dat het treinverkeer tegen de avondspits opnieuw kan worden hervat”, aldus Baeken.

Door het ongeval is ook de Aarsdamstraat afgesloten voor het verkeer. Bestuurders moeten een omleiding volgen via de Kronevoordestraat.

Redactie
NMBS Infrabel

Meest gelezen

Nieuws
Update

Nieuws

Nieuws

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Update

Aanmelden