32°C
Aanmelden
Nieuws
De Kust

Hit­te: Extra trei­nen naar zee

drukte station Oostende

Dit weekend zullen er extra treinen van en naar de kust rijden. Dat maakte de NMBS vrijdag bekend. De spoorwegmaatschappij verwacht dat het extra druk zal worden door het voorspelde warme weer.

Zaterdag en zondag legt de NMBS per dag 26 extra treinen in naar Oostende en Blankenberge. Het gaat telkens om dertien heen- en dertien terugritten. "In de stations wordt extra personeel ingezet om de reizigersstromen op de perrons in goede banen te leiden", luidt het.

De NMBS raadt reizigers aan om voor vertrek haar reisplanner, die ook de verwachte drukte aangeeft, te raadplegen. Ze adviseert om indien mogelijk de drukste momenten van de dag te vermijden: aankomst aan de kust tussen 11 en 14 uur en vertrek tussen 17 en 20 uur.

Strandredders
Nieuws

Kust maakt zich op voor tropisch warm topweekend
Belga
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
NMBS

Meest gelezen

Kanaal frankrijk
Nieuws

Frankrijk start bouw gigantisch Seine-Scheldekanaal: daarom is bij ons de Leie verbreed
Brand schip
Nieuws

Havenarbeider (54) komt om bij arbeidsongeval aan boord van schip in Zeebrugge
File
Nieuws

Twee rijstroken versperd op E403 ter hoogte van Wevelgem richting Doornik

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Brugge toerisme

Brugse bootjes op Reien moeten stiller: geluidsversterking wordt verboden
Sabbestraat2

Sabbestraat in Menen eindelijk open
File E403 thv Torhout

E403 krijgt spitsstroken vanaf 2028: eerste werken starten aan Roeselare-Haven Izegem
Loodsboot

Havenbedrijven hopen op minder verstoringen door komst privaat loodsbedrijf
Ongeval E403 Loppem

Lange ochtendfile op E403 na kop-staart-aanrijding tussen motorfiets en auto
Strandbar
Update

Minder strandbars in Blankenberge
Aanmelden