Zaterdag en zondag legt de NMBS per dag 26 extra treinen in naar Oostende en Blankenberge. Het gaat telkens om dertien heen- en dertien terugritten. "In de stations wordt extra personeel ingezet om de reizigersstromen op de perrons in goede banen te leiden", luidt het.

De NMBS raadt reizigers aan om voor vertrek haar reisplanner, die ook de verwachte drukte aangeeft, te raadplegen. Ze adviseert om indien mogelijk de drukste momenten van de dag te vermijden: aankomst aan de kust tussen 11 en 14 uur en vertrek tussen 17 en 20 uur.