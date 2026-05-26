De kust maakt zich op voor een tropisch warm topweekend. De gemiddelde hotelbezetting ligt voor dit weekend op 90 procent. Dat zegt provinciebedrijf Westtoer. In elke kustgemeente is minstens één redderspost bemand zodat badgasten in een bewaakte zone kunnen zwemmen.
Heel wat mensen zullen dit weekend verkoeling zoeken aan zee voor de hoge temperaturen. Naast een pak dagtoeristen verwacht de kust ook veel verblijfstoeristen. Kusthotels noteren momenteel een gemiddelde hotelbezetting van 90 procent. "Dat komt overeen met de bezettingen hetzelfde weekend vorig jaar. Toen was het weer gelijkaardig", klinkt het bij Westtoer.
Oppassen voor koudeshock
In elke gemeente staan alvast redders klaar op minstens één redderspost. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) raadt badgasten en bezoekers aan om zeker in een bewaakte zone te gaan zwemmen. "Het is niet omdat je kan zwemmen in een zwembad, dat je ook kan zwemmen in zee. Ga daarom zeker zwemmen in een bewaakte zone en ga ook geleidelijk aan het water in om een koudeshock te vermijden", zegt voorzitter Wim Demeester. "Voor wie met kinderen naar het strand komt, raden we aan verdwaalbandjes aan te doen."
Zomerdrukteplan
Ook kustgemeenten bereiden zich voor op de drukte. Zo is in Oostende het zomerdrukteplan actief. Dat wil zeggen dat er een speciale cel aanwezig is om de mobiliteit te monitoren. "We zetten opnieuw in op onze alternatieve parkings net buiten het centrum. We moedigen bezoekers ook aan om zo veel mogelijk met het openbaar vervoer te komen", klinkt het bij politie Oostende. "Het is geen pretje om in die temperaturen in de file te staan met de auto. Neem voldoende water en voeding mee onderweg en vermijd de warme uren."
In Oostende zijn alle reddersposten geopend en ook de strandpolitie is opnieuw op post. Zij houden een oogje in het zeil op het strand en zorgen ervoor dat de uitstroom van bezoekers op het einde van de dag vlot verloopt.