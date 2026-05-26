Heel wat mensen zullen dit weekend verkoeling zoeken aan zee voor de hoge temperaturen. Naast een pak dagtoeristen verwacht de kust ook veel verblijfstoeristen. Kusthotels noteren momenteel een gemiddelde hotelbezetting van 90 procent. "Dat komt overeen met de bezettingen hetzelfde weekend vorig jaar. Toen was het weer gelijkaardig", klinkt het bij Westtoer.

Oppassen voor koudeshock

In elke gemeente staan alvast redders klaar op minstens één redderspost. De Intercommunale Kustreddingsdienst West-Vlaanderen (IKWV) raadt badgasten en bezoekers aan om zeker in een bewaakte zone te gaan zwemmen. "Het is niet omdat je kan zwemmen in een zwembad, dat je ook kan zwemmen in zee. Ga daarom zeker zwemmen in een bewaakte zone en ga ook geleidelijk aan het water in om een koudeshock te vermijden", zegt voorzitter Wim Demeester. "Voor wie met kinderen naar het strand komt, raden we aan verdwaalbandjes aan te doen."

