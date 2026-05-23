Tegelijk wil Oostende kordaat optreden tegen overlast. Die situeert zich volgens de stad vooral in het gebied tussen het station, het Kursaal en het strand.

"Een kleine minderheid mag de veiligheid en leefbaarheid van onze stad niet in gevaar brengen", zegt burgemeester John Crombez. "Wie denkt in Oostende de sfeer te kunnen komen verzieken, moet weten dat we daar kordaat tegen optreden."

