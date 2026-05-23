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Oostende

Oos­ten­de acti­veert zomer­plan, vijf plaats­ver­bo­den van kracht na druk Pinksterweekend

drukte station Oostende

Na een druk pinksterweekend met zo'n 350.000 bezoekers maakt Oostende zich op voor nieuwe zomerse topdagen. De stad activeert opnieuw haar zomerdrukteplan en kondigt tegelijk een strengere aanpak van overlast aan. Intussen werden al vijf plaatsverboden opgelegd.

Volgens de stad verliep het voorbije pinksterweekend vlot dankzij het zomerdrukteplan, dat onder meer inzet op verkeerssturing, monitoring van bezoekersstromen en extra signalisatie.

Tegelijk wil Oostende kordaat optreden tegen overlast. Die situeert zich volgens de stad vooral in het gebied tussen het station, het Kursaal en het strand.

"Een kleine minderheid mag de veiligheid en leefbaarheid van onze stad niet in gevaar brengen", zegt burgemeester John Crombez. "Wie denkt in Oostende de sfeer te kunnen komen verzieken, moet weten dat we daar kordaat tegen optreden."

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De stad en de lokale politie zetten daarom sterker in op identificaties, processen-verbaal en bestuurlijke plaatsverboden. Intussen werden al vijf plaatsverboden opgelegd aan mensen die volgens de stad herhaaldelijk betrokken waren bij overlast, geweld of vandalisme.

Met de aangekondigde zomerse temperaturen verwacht Oostende ook dit weekend opnieuw veel bezoekers. Grote evenementen staan er niet op het programma, maar de stad blijft de drukte nauw opvolgen. "Iedereen is welkom, maar respect voor bewoners, handelaars, hulpverleners en andere bezoekers is een absolute voorwaarde", aldus Crombez.

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