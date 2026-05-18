Simon Fiers, woordvoerder politie Oostende: "Er zijn vier reddersposten geopend op dit moment. Dat zijn de vier bewaakte zones waar je mag zwemmen. Buiten die zones mag je niet zwemmen. We vragen dat mensen zich aan die zones houden en goed naar de vlaggen kijken. Onze strandpolitie is ook aanwezig om samen met de redders in te grijpen en het overzicht te bewaren. Verloren gelopen kinderen die horen er jammer genoeg ook bij als het mooi weer is."

In De Panne, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge is nog geen toezicht en mag je nog niet zwemmen in zee.