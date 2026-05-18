Druk­te aan zee: Oos­ten­de acti­veert hit­te­plan en zet extra poli­tie in voor pinksterweekend

Het zomerweer en verlengd pinksterweekend zijn ideaal voor het toerisme en de horeca aan onze kust. Er is geen sprake van een echte overrompeling, maar in de meeste kustgemeenten zijn de strandredders op post. In Oostende is voor het eerst het zomerhitteplan van kracht. De politie zet vijftien extra agenten in om op het strand en ook op vlak van mobiliteit alles in goede banen te leiden.

De strandpolitie is opnieuw op post met speciale buggy-voertuigen die moeiteloos op het zand kunnen rijden. Ook de strandredders zijn weer paraat, al is het strandwater met 17 graden nog aan de frisse kant.

Simon Fiers, woordvoerder politie Oostende: "We houden de mobiliteit in de gaten met een extra dispatch. Het gaat bijvoorbeeld om de instroom van het station en de A10. We hebben ook extra ploegen op het terrein om in te grijpen waar nodig. Zij kunnen automobilisten bij drukte omleiden naar randparkings zoals in Mariakerke of Oosteroever."

Simon Fiers, woordvoerder politie Oostende: "Er zijn vier reddersposten geopend op dit moment. Dat zijn de vier bewaakte zones waar je mag zwemmen. Buiten die zones mag je niet zwemmen. We vragen dat mensen zich aan die zones houden en goed naar de vlaggen kijken. Onze strandpolitie is ook aanwezig om samen met de redders in te grijpen en het overzicht te bewaren. Verloren gelopen kinderen die horen er jammer genoeg ook bij als het mooi weer is."

In De Panne, Middelkerke, Bredene en Zeebrugge is nog geen toezicht en mag je nog niet zwemmen in zee.

90 procent van de hotelkamers aan de kust is volzet. Ook horecazaken en strandbars verwachten veel van dit zonovergoten verlengd pinksterweekend.

Robin Lannoye, strandbar Lido: "Voorlopig wacht ik nog wat af. Zeker morgen en pinkstermaandag zal de grote massa aanwezig zijn. Vandaag is het nog een beetje de aanloop en gisteren ook al wat. Maar vanaf morgen zal iedereen gesetteld zijn en een bezoekje komen brengen."

De NMBS zet elke dag acht extra treinen in van en naar de stations van Blankenberge en Oostende

Stefaan Six

stefaan.six@focus-wtv.be

Stefaan Six
Lorenzo Dejonghe

lorenzo.dejonghe@focus-wtv.be

Lorenzo Dejonghe
Louis Maes

louis.maes.2005@gmail.com

Louis Maes
