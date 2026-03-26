NMBS verkoopt vanaf 1 juli geen tickets meer op de trein
Illustratiebeeld © Belga
Het zal vanaf 1 juli niet meer mogelijk zijn om een treinticket te kopen aan boord van de trein. Dat meldt spoorwegmaatschappij NMBS. De maatregel moet fraude tegengaan.
Sinds februari 2015 geldt een boordtarief voor wie een vervoersbewijs aankoopt op de trein. Dat houdt in dat reizigers zonder ticket bij een controle nog de kans krijgen om een ticket aan te kopen, weliswaar met een extra vergoeding van 9 euro.
Vanaf 1 juli is iemand die zonder ticket reist, meteen in overtreding. De reiziger kan zich dan enkel nog regulariseren door binnen veertien dagen 90 euro te betalen. Daarvoor zal de zwartrijder zijn of haar identiteitsgegevens moeten overmaken. Komt die betaling niet op tijd, dan volgt een administratieve boete van 250 euro. In het geval van recidive loopt die op tot 500 euro. Voor reizigers die geen identiteitsbewijs kunnen voorleggen, kan de treinbegeleider de veiligheidsdienst inschakelen.
1,5% van totale ticketverkoop
Volgens NMBS zal de afschaffing van het boordtarief het aantal fraudegevallen doen afnemen, omdat het niet meer mogelijk zal zijn om enkel een ticket te kopen bij een controle.
"Discussies over het niet hebben van een geldig vervoersbewijs zijn de belangrijkste oorzaak van agressie tegen het personeel", zegt NMBS. "In 2025 werden maar liefst 2.602 gevallen van agressie tegen het NMBS-personeel geregistreerd, of gemiddeld zeven per dag. Dit aantal is helaas gestegen ten opzichte van het jaar 2024, toen 2.103 gevallen van agressie werden opgetekend."
Momenteel kan 7 procent van de reizigers bij een controle geen geldig vervoerbewijs voorleggen, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. De verkoop aan boord was vorig jaar goed voor minder dan 1,5 procent van de totale verkoop.
NMBS voert de strijd tegen fraude ook op via extra controles, onder meer met mobiele teams die zich specifiek met controles van vervoerbewijzen bezighouden. Het aantal controles is vorig jaar met de helft gestegen in vergelijking met 2024, zegt het bedrijf. De spoorwegmaatschappij onderzoekt ook nog de installatie van toegangspoortjes in stations. Federaal minister van Mobiliteit Jean-Luc Crucke (Les Engagés) is daar voorstander van.