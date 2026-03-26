Sinds februari 2015 geldt een boordtarief voor wie een vervoersbewijs aankoopt op de trein. Dat houdt in dat reizigers zonder ticket bij een controle nog de kans krijgen om een ticket aan te kopen, weliswaar met een extra vergoeding van 9 euro.

Vanaf 1 juli is iemand die zonder ticket reist, meteen in overtreding. De reiziger kan zich dan enkel nog regulariseren door binnen veertien dagen 90 euro te betalen. Daarvoor zal de zwartrijder zijn of haar identiteitsgegevens moeten overmaken. Komt die betaling niet op tijd, dan volgt een administratieve boete van 250 euro. In het geval van recidive loopt die op tot 500 euro. Voor reizigers die geen identiteitsbewijs kunnen voorleggen, kan de treinbegeleider de veiligheidsdienst inschakelen.