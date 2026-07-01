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Koekelare

25-jari­ge fiet­ser over­le­den na aan­rij­ding in Koekelare

Politie

Illustratiebeeld

Bij een zwaar verkeersongeval is zondag in Koekelare een 25-jarige Oostendenaar om het leven gekomen. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen. De fietser botste op een kruispunt met een auto.

Het incident deed zich zondagnamiddag voor op het kruispunt van de Kortemarkstraat en de Carrestraat in Koekelare. Een 25-jarige fietser kwam er in botsing met een personenwagen die in de Kortemarkstraat reed. De bestuurster van dat voertuig kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse om de Oostendenaar de eerste zorgen toe te dienen, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. 

Volgens de eerste vaststellingen zou de fietser vanuit de zijstraat de voorrangsweg opgereden zijn. Dat zou ook blijken uit de verklaring van een getuige. De Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen heeft een verkeersdeskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

Belga
Robbe Temmerman
Ongeval

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