Het incident deed zich zondagnamiddag voor op het kruispunt van de Kortemarkstraat en de Carrestraat in Koekelare. Een 25-jarige fietser kwam er in botsing met een personenwagen die in de Kortemarkstraat reed. De bestuurster van dat voertuig kon een aanrijding niet meer vermijden. De hulpdiensten snelden nog ter plaatse om de Oostendenaar de eerste zorgen toe te dienen, maar het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.