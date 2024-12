Sinds 17.05 uur was het verkeer op de spoorlijn onderbroken door een aanrijding: een wagen die zich had vastgereden op het spoor, werd ter hoogte van een overweg in Heule (Kortrijk) gegrepen door een trein. Niemand raakte gewond. De aanrijding gebeurde aan lagere snelheid waardoor de impact beperkt bleef, aldus Infrabel.

Om 21.30 uur was al een van de twee sporen vrijgemaakt. Intussen is de auto weggetakeld en kon de betrokken trein vertrekken. "Na controle van de spoorinfrastructuur door de Infrabel-ploegen is de toestand opnieuw normaal", zegt Petit.