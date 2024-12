Het ongeval gebeurde rond 17u aan de overweg op de Izegemsestraat in Heule, op de grens met Lendelede. Volgens de eerste informatie is de wagen te kort gedraaid en kwam hij zo op de sporen terecht. De inzittenden konden het voertuig op tijd verlaten. Het is niet meteen duidelijk hoeveel mensen in de auto zaten.



Er was geen tijd meer om het noodnummer te bellen en het kwam tot een botsing met de trein op de lijn Kortrijk-Roeselare.

Rond zes uur vanavond zaten alle passagiers nog altijd op de trein, laat een kijker weten. "De evacuatieleider van de NMBS komt van Brugge en zit vast in het verkeer, er zijn ook nog geen vervangbussen ter plaatse. Het einde is hier dus nog niet in zicht." Wel raakte niemand gewond.



Het spoorverkeer ligt in beide richtingen stil. De NMBS legt vervangbussen in tussen Kortrijk en Roeselare.



Hoe lang de hinder zal duren is voorlopig niet duidelijk. Hoe groot de schade aan de spoorinfrastructuur is moet nog blijken.