Rij­ver­bod van 6 maan­den voor man die trein­on­ge­val veroorzaakte

Een man van 42 die in oktober een treinongeval veroorzaakte in Pittem, is door de Brugse politierechtbank veroordeeld. Hij krijgt een rijverbod van 6 maanden en een geldboete van 1.600 euro.

Op 10 oktober raakte een auto vast op een spooroverweg in Pittem. De trein kon de auto niet meer vermijden, en sleurde die honderden meters mee. De bestuurder was weggevlucht, maar werd 2 kilometer verderop opgepakt door de politie. Hij was onder invloed van drank en drugs. 

Na de feiten liet de man zich opnemen. Eerder was hij al drie keer veroordeeld door de politierechtbank.

Meest gelezen

Clarebout
Nieuws

Productie stil bij Clarebout in Nieuwkerke: honderden arbeiders tijdelijk werkloos
Brand foto
Nieuws
Update

Jeugdhuis bijna volledig verwoest door brand, 38-jarige man opgepakt voor brandstichting
Inbreker
Nieuws

Opmerkelijk: inbreker vlucht in paniek voor sirenes die niet eens voor hem waren

Lees ook

Steekvlam3

Steekvlam uit airco: vrouw levensgevaarlijk gewond
Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk

Bestuurder raakt zwaargewond na ongeval op kruispunt in Deerlijk
Ongeval broodseinde

Wagen botst tegen andere wagen met paardentrailer
Minder verkeersongevallen in politiezone VLAS, maar meer drugsgebruik achter het stuur

Minder verkeersongevallen in politiezone VLAS, maar meer drugsgebruik achter het stuur: "We voeren meer controles uit"
Gekantelde vrachtwagen zorgt voor file op E403 in Torhout

Nog altijd hinder: gekantelde vrachtwagen zorgt voor file op E403
Estep

Man die e-stepper bijna kilometer meesleurde na aanrijding krijgt voorwaardelijke celstraf
