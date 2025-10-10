Een man van 42 die in oktober een treinongeval veroorzaakte in Pittem, is door de Brugse politierechtbank veroordeeld. Hij krijgt een rijverbod van 6 maanden en een geldboete van 1.600 euro.
Op 10 oktober raakte een auto vast op een spooroverweg in Pittem. De trein kon de auto niet meer vermijden, en sleurde die honderden meters mee. De bestuurder was weggevlucht, maar werd 2 kilometer verderop opgepakt door de politie. Hij was onder invloed van drank en drugs.
Na de feiten liet de man zich opnemen. Eerder was hij al drie keer veroordeeld door de politierechtbank.
Jeroen Sap