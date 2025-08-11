Een kijker liet ons weten dat er rond 8 uur een botsing is gebeurd tussen een trein en een auto. Volgens Infrabel vond het incident plaats aan een overweg ter hoogte van de Sint-Amandsstraat. Het gaat om de trein van Tielt naar Lichtervelde.

Op het moment van de aanrijding zat er niemand meer in de auto. Waarom de auto daar stond is onduidelijk. De treinbestuurder kon niet tijdig meer remmen en sleurde de auto 300 tot 400 meter mee. "Technisch personeel van Infrabel is ter plaatse om het incident af te handelen en ervoor te zorgen dat er weer zo snel mogelijk treinen kunnen rijden", aldus Infrabel.