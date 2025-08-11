17°C
Aanmelden
Nieuws
Lichtervelde Pittem Tielt

Geen trein­ver­keer tus­sen Lich­ter­vel­de en Tielt: lege wagen aan­ge­re­den op de sporen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Door een aanrijding tussen een trein en een auto ter hoogte van een overweg in Pittem rijden er geen treinen tussen Tielt en Lichtervelde. Dat meldt Infrabel. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Op de trein zaten 160 passagiers. Zij worden met vervangbussen naar een ander station gebracht.

Een kijker liet ons weten dat er rond 8 uur een botsing is gebeurd tussen een trein en een auto. Volgens Infrabel vond het incident plaats aan een overweg ter hoogte van de Sint-Amandsstraat. Het gaat om de trein van Tielt naar Lichtervelde.

Op het moment van de aanrijding zat er niemand meer in de auto. Waarom de auto daar stond is onduidelijk. De treinbestuurder kon niet tijdig meer remmen en sleurde de auto 300 tot 400 meter mee. "Technisch personeel van Infrabel is ter plaatse om het incident af te handelen en ervoor te zorgen dat er weer zo snel mogelijk treinen kunnen rijden", aldus Infrabel.

Ongeval trein Pittem 2

Hinder op het spoor

Tussen Lichtervelde en Deinze ligt het treinverkeer volledig stil. De IC-treinen Antwerpen Centraal - Gent-Sint-Pieters - De Panne stoppen daardoor niet in Tielt. Volgens NMBS zal de hinder nog zeker tot vanmiddag duren. Ook het autoverkeer in de buurt raakt door het ongeval aardig in de knoei. Heel wat andere overwegen in de buurt zijn gesloten, waardoor lokaal verkeer een omweg moet zoeken.

De NMBS raadt reizigers aan om de website en de app te raadplegen voor de dienstregeling.

Zelf nieuws melden
Treinongeval Pittem
Treinongeval Pittem
De redactie
NMBS

Meest gelezen

Drone trompet 02
Nieuws

Drie jaar hinder en omrijden is voorbij: vandaag is trompetaansluiting volledig afgewerkt
Koets 01
Nieuws
Update

VIDEO - Paard slaat op hol op Markt Brugge, koetsier zwaargewond
Ongeval E403 Torhout Lichtervelde
Nieuws
Update

E403 richting Kortrijk opnieuw vrij voor verkeer na ongeval

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Spoor Treinspoor
Update

Opnieuw treinverkeer tussen Brugge en Blankenberge/Knokke
Spoor Treinspoor
Update

Treinverkeer tussen Brugge en Oostende hervat
Alstom Brugge 2025 07 23 120126 pxye

Auditeur Raad van State adviseert verwerping beroep van treinbouwer Alstom tegen NMBS-bestelling
Alstom Brugge 3

Alstom geeft strijd om NMBS-treinstellen nog niet op
Treinen - Kust - Blankenberge - Station

Extra treinen naar de kust zitten goed vol op drukke zomerdag
Trein

NMBS legt tot en met donderdag extra treinen in richting kust
Aanmelden