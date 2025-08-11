Geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Tielt: lege wagen aangereden op de sporen
Door een aanrijding tussen een trein en een auto ter hoogte van een overweg in Pittem rijden er geen treinen tussen Tielt en Lichtervelde. Dat meldt Infrabel. Er zijn geen slachtoffers gevallen. Op de trein zaten 160 passagiers. Zij worden met vervangbussen naar een ander station gebracht.
Een kijker liet ons weten dat er rond 8 uur een botsing is gebeurd tussen een trein en een auto. Volgens Infrabel vond het incident plaats aan een overweg ter hoogte van de Sint-Amandsstraat. Het gaat om de trein van Tielt naar Lichtervelde.
Op het moment van de aanrijding zat er niemand meer in de auto. Waarom de auto daar stond is onduidelijk. De treinbestuurder kon niet tijdig meer remmen en sleurde de auto 300 tot 400 meter mee. "Technisch personeel van Infrabel is ter plaatse om het incident af te handelen en ervoor te zorgen dat er weer zo snel mogelijk treinen kunnen rijden", aldus Infrabel.
Hinder op het spoor
Tussen Lichtervelde en Deinze ligt het treinverkeer volledig stil. De IC-treinen Antwerpen Centraal - Gent-Sint-Pieters - De Panne stoppen daardoor niet in Tielt. Volgens NMBS zal de hinder nog zeker tot vanmiddag duren. Ook het autoverkeer in de buurt raakt door het ongeval aardig in de knoei. Heel wat andere overwegen in de buurt zijn gesloten, waardoor lokaal verkeer een omweg moet zoeken.
De NMBS raadt reizigers aan om de website en de app te raadplegen voor de dienstregeling.