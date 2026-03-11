Maandag, iets voor 7.30 uur, is een vrachtwagen in botsing gekomen met een trein aan de Statiestraat in Anzegem. “De bestuurder was achteruit aan het manoeuvreren en kwam zo op de sporen terecht”, klonk het bij Jana Dewulf van politiezone MIRA. De chauffeur kon gelukkig op tijd uit zijn vrachtwagen stappen, waardoor er niemand gewond raakte. De treinbestuurder is erg geschrokken door het incident.

Volgens Thomas Baeken, woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel, mogen vrachtwagens de Statiestraat helemaal niet in. “Een tijdje geleden gebeurde op dezelfde overweg ook al een incident met een vrachtwagen. De ruimte is er beperkt en de draaicirkel klein, daarom geldt er een verbod voor vrachtwagens. Toch reed deze vrachtwagenbestuurder erlangs. Er stond bovendien een bus geparkeerd, waardoor de vrachtwagen niet verder kon. Toen besloot de bestuurder achteruit te rijden.”

Geen treinverkeer

Door de aanrijding ligt het treinverkeer tussen Oudenaarde en Kortrijk stil. Er worden zo snel mogelijk vervangbussen ingezet. Het treinverkeer zou volgens de huidige verwachtingen opnieuw opstarten tussen 10 en 12.30 uur.