De NMBS koos, tot ontgoocheling van de vakbonden, voor het Spaanse CAF voor de bouw van 600 nieuwe rijtuigen. Volgens de vakbond geven de huidige orders nog voor een jaar werkzekerheid in Brugge, tot april 2026. Ook tal van toeleveranciers in de regio zouden worden getroffen. Het Franse Alstom heeft een productiesite in Brugge en belangrijke kenniscentra in Charleroi.