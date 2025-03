De NMBS bevestigt dat er een "preferred bidder" is aangeduid. Dat betekent dat de spoorwegmaatschappij nu met één partij verder onderhandelt om tot een formele overeenkomst te komen. De CEO van Alstom Benelux Bernard Belvaux reageert teleurgesteld. Volgens Belvaux was het voorstel van Alstom meer dan 100 miljoen euro goedkoper dan dat van CAF. De globale score van beide aanbieders was gelijkaardig, zegt hij, al zou CAF net iets beter scoren. Belvaux heeft verschillende politici in een brief om een reactie gevraagd.

Alstom wil voorlopig niet zeggen wat de mogelijke impact van de beslissing is op de site in Brugge.