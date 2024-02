Henri Poupart-Lafarge, CEO Alstom: "We zijn erg fier op de onthulling van het eerste M7-rijtuig met een autonome toegang voor mensen met beperkte mobiliteit in België. Vandaag is een belangrijke mijlpaal op weg naar duurzame, geschikte en toegankelijke vervoersoplossingen. Door deze moderne treinen in Brugge te produceren, blijven we investeren in lokale productiemogelijkheden. Alstom blijft zich inzetten om transformatieve veranderingen teweeg te brengen in de transportsector, waardoor we verder de weg inslaan naar een groenere, slimmere en meer inclusieve toekomst voor iedereen."