Het waren hallucinante beelden: de botsing tussen een trein en een lijnbus in Veldegem in november vorig jaar. De bus was in panne gevallen op de sporen. De buschauffeur kon alle schoolkinderen op tijd evacueren.

Woordvoerder Infrabel Frédéric Petit: "Als je kijkt naar de cijfers van 2024. Eerst nationaal. Dan waren er 30 ongevallen in heel België, waarbij 5 dodelijke slachtoffers en 9 gewonden zijn gevallen. Dat is zelfs minder dan het jaar voordien. Dat is historisch laag. Maar goed, elk ongeval is er één te veel.



Als we kijken naar West-Vlaanderen, dan waren er vorig jaar 4 ongevallen, waarbij geen slachtoffers zijn gevallen. En van die 4 ongevallen was er één in de haven van Zeebrugge."