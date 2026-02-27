"Tijdens de zomer voor het eerst met de ICE tot aan de Belgische Noordzeekust", stelt Deutsche Bahn in een persbericht. Omgekeerd betekent het ook dat reizigers vanuit Leuven, Gent, Brugge en Oostende rechtstreeks naar de Duitse steden Aken en Keulen zullen kunnen reizen.

De spoorwegmaatschappij legt de extra ICE-verbinding tussen Keulen en Brussel - de negende per dag - in van 3 juni tot en met 31 augustus (uitgezonderd 21 juli tot en met 5 augustus). Net als de andere ICE's stopt die onderweg in Aken en Luik, maar bijkomend ook in Leuven. En tijdens de weekends rijdt die trein na Brussel ook door tot Oostende, met nog stops in Gent en Brugge.

De hst vertrekt tijdens de weekends iets na 10 uur in Keulen en komt kort voor 14 uur aan in Oostende. Het vertrek aan de kust is zowat een half uur later gepland, met aankomst in Keulen rond 18 uur.