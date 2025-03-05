Het incident gebeurde rond 9u40 aan de overweg in de Bollestraat in Gits. Volgens de eerste vaststellingen stonden de lichten op rood en waren de slagbomen neer. Het slachtoffer werd tientallen meters meegesleurd en overleefde het ongeval niet.

Het treinverkeer tussen Roeselare en Lichtervelde ligt stil. De ruim 50 reizigers zaten een tijdje vast op de trein. Rond elf uur werden ze weggebracht met een vervangbus.

