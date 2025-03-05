15°C
Nieuws
 | update 
Hooglede

Brom­fiet­ser gegre­pen door trein: slacht­of­fer over­le­den, spoor­ver­keer onderbroken

In Gits bij Hooglede is een persoon gegrepen door een trein op een overweg. Dat bevestigt de woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. Volgens de eerste informatie gaat het om een bromfietser. Het slachtoffer is overleden. Het spoorverkeer tussen Roeselare en Lichtervelde is onderbroken.

Ongeval trein gits 4

Het incident gebeurde rond 9u40 aan de overweg in de Bollestraat in Gits. Volgens de eerste vaststellingen stonden de lichten op rood en waren de slagbomen neer. Het slachtoffer werd tientallen meters meegesleurd en overleefde het ongeval niet.

Het treinverkeer tussen Roeselare en Lichtervelde ligt stil. De ruim 50 reizigers zaten een tijdje vast op de trein. Rond elf uur werden ze weggebracht met een vervangbus. 

Ongeval trein gits 5
Treinongeval gits 2
Ongeval trein gits 3
Treinb
Treinmensen
