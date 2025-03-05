Bromfietser gegrepen door trein: slachtoffer overleden, spoorverkeer onderbroken
In Gits bij Hooglede is een persoon gegrepen door een trein op een overweg. Dat bevestigt de woordvoerder van spoorwegbeheerder Infrabel. Volgens de eerste informatie gaat het om een bromfietser. Het slachtoffer is overleden. Het spoorverkeer tussen Roeselare en Lichtervelde is onderbroken.
Het incident gebeurde rond 9u40 aan de overweg in de Bollestraat in Gits. Volgens de eerste vaststellingen stonden de lichten op rood en waren de slagbomen neer. Het slachtoffer werd tientallen meters meegesleurd en overleefde het ongeval niet.
Het treinverkeer tussen Roeselare en Lichtervelde ligt stil. De ruim 50 reizigers zaten een tijdje vast op de trein. Rond elf uur werden ze weggebracht met een vervangbus.