Linskens verlaat de Golden State Valkyries alweer, zo meldde de club uit de Noord-Amerikaanse basketcompetitie WNBA zondag. Ze kreeg hierop van de Belgische basketbond alsnog een plek in de selectie voor het EK vrouwenbasket, dat later deze maand start. Midden mei gaf de Brugse immers nog forfait voor het komende EK met de Belgische basketvrouwen om zich te concentreren op haar eerste jaar in de WNBA.

De 28-jarige Linskens zette nog maar begin februari haar handtekening onder een contract bij de Golden State Valkyries, waar ze teamgenote van Julie Vanloo werd. Maar nu zit haar verblijf bij de club er dus al op. "Ik ben dankbaar dat ik deel kon uitmaken van de Golden State Valkyries en voor de kans die de club mij gaf", schrijft de Belgian Cat in een boodschap op Instagram. "Het was een eer om het shirt te dragen en de WNBA van kortbij mee te maken. Nadat ik er lang over heb nagedacht, nam ik zelf de beslissing om weg te gaan. Dit was niet makkelijk, vooral nadat ik de nationale ploeg 'on hold' zette."

Linskens dankt vervolgens de Valkyries en benadrukt nogmaals dat haar vertrek "volledig" haar eigen beslissing was, die ze "met het verstand en het hart" nam. "Ik ben enthousiast om alles te geven aan de Belgian Cats", besluit ze met een Belgisch vlaggetje.