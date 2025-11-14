De Bohemen konden de Cats enkel in het eerste kwart (18-17) bijbenen. In het tweede kwart liepen de Belgische vrouwen uit tot een 45-32-ruststand. Na de pauze kon Tsjechië helemaal geen vuist meer maken. Het werd zo uiteindelijk nog een overwinning met 43 punten verschil. Kyara Linskens werd met 22 punten de topschutter. Ze voegde 9 rebounds toe. Ook Julie Vanloo (15 ptn en 9 assists), Emma Meesseman (14 ptn, 9 rebounds en 9 rebounds) en Billie Massey (11 ptn) haalden dubbele punten.