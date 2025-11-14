Belgian Cats : Belgen winnen ook slotduel tegen Tsjechië en sluiten kwalificatietoernooi foutloos af
De Belgian Cats (FIBA 5) hebben ook hun laatste wedstrijd op het WK-kwalificatietoernooi in het Chinese Wuhan winnend afgesloten. De Belgische basketvrouwen versloegen Tsjechië (FIBA 17) met ruime 93-50-cijfers.
De Bohemen konden de Cats enkel in het eerste kwart (18-17) bijbenen. In het tweede kwart liepen de Belgische vrouwen uit tot een 45-32-ruststand. Na de pauze kon Tsjechië helemaal geen vuist meer maken. Het werd zo uiteindelijk nog een overwinning met 43 punten verschil. Kyara Linskens werd met 22 punten de topschutter. Ze voegde 9 rebounds toe. Ook Julie Vanloo (15 ptn en 9 assists), Emma Meesseman (14 ptn, 9 rebounds en 9 rebounds) en Billie Massey (11 ptn) haalden dubbele punten.
Klaar voor WK in Berlijn
Als Europees kampioen zijn de Belgian Cats al geplaatst voor het WK van september in Berlijn. In Wuhan wilde bondscoach Mike Thibault de spelpatronen in het team slijpen. En dat lukte wonderwel. De Cats wonnen de voorbije dagen ook al van Brazilië (FIBA 9), met 99-70, gastland China (FIBA 4), met 80-65, Mali (FIBA 18), met 81-50, en Zuid-Soedan (FIBA 55), met 102-64.
Maximum aantal punten
De Belgian Cats sluiten het WK-kwalificatietoernooi af met het maximum van 10 punten. Nog drie landen plaatsen zich samen met de Belgen voor het WK. Voorlopig is gastland China (7 ptn) tweede, voor Mali (7 ptn), Tsjechië (7 ptn), Brazilië (6 ptn) en Zuid-Soedan (5 ptn). Eerder op de dag versloeg Mali Zuid-Soedan met 97-74. Later op de dag (om 12.30 uur Belgische tijd) is er nog China-Brazilië. De Cats verdienden de voorbije dagen in Wuhan een boel rankingpunten. Die zijn niet onbelangrijk, want de wereldranglijst dient als basis voor de WK-loting op 21 april.