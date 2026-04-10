Geen der­de Cat in hal­ve fina­les Euro­Lea­gue: Bec­ky Mas­sey en Lan­des moe­ten dui­men leg­gen voor Zaragoza

Becky Massey

Becky Massey heeft zich met haar Franse club Landes niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de EuroLeague basket bij de vrouwen. Ze verloren met 53-69 van het Spaanse Zaragoza.

Becky Massey kreeg een plekje in de basisvijf toegewezen en speelde in totaal 22 minuten. Daarin maakte de Belgian Cat vijf punten, pakte ze één rebound en gaf ze één assist.

In het eerste kwart hielden beide teams elkaar goed in evenwicht. Het werd 18-19. Daarna kreeg Landes het iets moeilijker om te scoren en met nog tien minuten op de klok keken ze tegen een 40-62-achterstand aan. In het laatste kwart speelden ze opnieuw beter, maar het mocht niet baten.

Meesseman & Allemand

Casademont Zaragoza, dat de Final Six in zijn thuisbasis speelt, neemt het in de halve finales op tegen Galatasaray. De andere halvefinalisten zijn Fenerbahce (met Julie Allemand en Emma Meesseman) en Uni Girona. Het worden dus vrijdag twee Spaans-Turkse duels. Zondagavond vindt de wedstrijd om brons en de grote finale plaats.

Belgian Cats Becky Massey

