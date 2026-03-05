Kyara Linskens was de uitblinker met 17 punten (en 8 rebounds). Ook Antonia Delaere (14 ptn), Emma Meesseman (13 ptn), Julie Allemand (12 ptn) en Becky Massey (11 ptn) kwamen tot dubbele punten. Er werd volop geroteerd, maar de zege kwam nooit in het gedrag voor de Cats. Via 23-12 na het eerste kwart ging het naar 58-34 bij de pauze. Ook na rust konden de Belgische vrouwen hun dominantie aanhouden.