Bel­gi­an Cats ope­nen kwa­li­fi­ca­tie­toer­nooi met rui­me zege tegen Brazilië

© Belga

De Belgische basketvrouwen (FIBA 5) zijn woensdag in het Chinese Wuhan met een overwinning begonnen aan hun WK-kwalificatietoernooi. De Belgian Cats versloegen Brazilië (FIBA 9) met 99-70-cijfers. Als Europees kampioen zijn de Belgian Cats al geplaatst voor het WK van september in Berlijn, maar bondscoach Mike Thibault wil de kwalificaties aangrijpen om wedstrijdritme op te doen.

Kyara Linskens was de uitblinker met 17 punten (en 8 rebounds). Ook Antonia Delaere (14 ptn), Emma Meesseman (13 ptn), Julie Allemand (12 ptn) en Becky Massey (11 ptn) kwamen tot dubbele punten. Er werd volop geroteerd, maar de zege kwam nooit in het gedrag voor de Cats. Via 23-12 na het eerste kwart ging het naar 58-34 bij de pauze. Ook na rust konden de Belgische vrouwen hun dominantie aanhouden.

België ontmoet op het toernooi, behalve Brazilië, nog gastland China (FIBA 4), donderdag om 12u30 Belgische tijd, Mali (FIBA 18), zaterdag om 9u30, Zuid-Soedan (FIBA 55), zondag om 9u30, en Tsjechië (FIBA 17), volgende week dinsdag om 9u30. Naast de Belgian Cats zullen drie landen in de groep zich plaatsen voor het WK. Tsjechië versloeg in zijn eerste duel Zuid-Soedan met 89-52.

