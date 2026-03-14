Zeker­heid voor Kya­ra Lins­kens: Brug­se speelt nieuw sei­zoen in Ame­ri­kaan­se WNBA

Kyara Linskens (Phoenix Mercury) is zeker van haar plaats in het komende seizoen in de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA, dat zaterdag van start gaat. Het lot van Julie Vanloo blijft intussen onzeker en ook Emma Meesseman staat nog niet in de WNBA.

Voor de eerste keer in de dertigjarige geschiedenis van de WNBA starten er drie Belgian Cats aan het seizoen. Emma Meesseman kan in principe de nummer vier worden, maar de 32-jarige Ieperse heeft haar plannen voor de zomer nog niet definitief vastgelegd.

Naast Julie Allemand en Antonia Delaere springt de Brugse Kyara Linskens (31) in het oog. Ze komt bij Phoenix Mercury terecht, na een korte passage bij Golden State vorig seizoen.

(Nog) geen Julie Vanloo?

Julie Vanloo kreeg dan weer geen overeenkomst bij LA Sparks. Haar 'training camp contract' werd eerder deze week ontbonden. Vorig seizoen bood LA Sparks Vanloo nog een vangnet, nadat Golden State haar na het EK aan de kant had geschoven, maar de plaatsen zijn duur in de WNBA. De teams mogen maximaal twaalf speelsters (plus twee development players) op de loonlijst hebben. 

De 33-jarige basketspeelster uit Deerlijk moet nu hopen op een vervangcontract bij een ander team.

