Voor de eerste keer in de dertigjarige geschiedenis van de WNBA starten er drie Belgian Cats aan het seizoen. Emma Meesseman kan in principe de nummer vier worden, maar de 32-jarige Ieperse heeft haar plannen voor de zomer nog niet definitief vastgelegd.

Naast Julie Allemand en Antonia Delaere springt de Brugse Kyara Linskens (31) in het oog. Ze komt bij Phoenix Mercury terecht, na een korte passage bij Golden State vorig seizoen.

