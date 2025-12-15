Julie Van­loo en Los Ange­les Sparks win­nen hun eer­ste voorbereidingswedstrijd

Julie Vanloo en de Los Angeles Sparks zijn zaterdag met een overwinning begonnen aan hun voorbereiding op het nieuwe WNBA-seizoen. De Sparks versloegen in een oefenduel in San Diego (Californië) de Nigeriaanse nationale ploeg met 89-63 (rust: 44-29).

Vanloo stond acht minuten op het parket en kwam daarin tot een assist en een rebound. De Belgian Cat probeert de komende weken een definitief plekje in de selectie van de Sparks te bemachtigen voor het komende seizoen. De voorbije twee jaar was ze telkens actief in de WNBA, bij de Washington Mystics (2024) en vorig jaar bij de Golden State Valkyries en vervolgens bij de LA Sparks.

Kyara Linskens (Phoenix Rising) zet, net als Vanloo, haar handtekening onder een zogenaamd 'training camp contract' in de WNBA. Linskens vervoegt haar nieuwe ploeg na de Stanley Cup-finale met Dynamo Kursk in Rusland.

Emma Meesseman heeft nog niet officieel bevestigd of ze komende zomer actief zal zijn in de WNBA.

Het reguliere seizoen gaat op 9 mei van start.

Belga
