De 32-jarige Vanloo bewees zaterdag al meteen haar waarde voor Liberty in de zege tegen Connecticut Sun. Toen was ze een van de uitblinkers met twaalf punten, elf assists en zeven rebounds in 22 minuten speeltijd.

Ook Kyara Linskens kwam zondag in actie. Zij verloor met Phoenix Mercury kansloos met 95-79 van Golden State Valkyries, de voormalige ploeg van Vanloo. Linskens bleef beperkt tot 4:31 minuten en scoorde daarin twee punten.