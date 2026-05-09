Julie Van­loo wint met New York Liber­ty en bereikt bij­zon­de­re mijl­paal in WNBA

Archiefbeeld Julie Vanloo © Belga

Julie Vanloo heeft zondag met New York Liberty na overtime met 98-93 gewonnen van Washington Mystics in de WNBA, de Noord-Amerikaanse professionele vrouwenbasketcompetitie. De Belgian Cat kreeg 13:20 speeltijd en tekende voor drie punten, twee assists en één rebound.

Vanloo bereikte in het duel bovendien een knappe mijlpaal. De Belgische international tekende voor haar honderdste driepunter in de Amerikaanse competitie. Vorige week kreeg ze van New York een tijdelijk contract aangeboden door de vele blessures binnen de selectie, nadat haar overeenkomst bij Los Angeles Sparks was stopgezet.

Uitblinker

De 32-jarige Vanloo bewees zaterdag al meteen haar waarde voor Liberty in de zege tegen Connecticut Sun. Toen was ze een van de uitblinkers met twaalf punten, elf assists en zeven rebounds in 22 minuten speeltijd.

Ook Kyara Linskens kwam zondag in actie. Zij verloor met Phoenix Mercury kansloos met 95-79 van Golden State Valkyries, de voormalige ploeg van Vanloo. Linskens bleef beperkt tot 4:31 minuten en scoorde daarin twee punten.

