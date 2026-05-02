Afgelopen nacht heeft Julie Vanloo getoond waarom ze thuishoort in de WNBA, de vrouwelijke Amerikaanse basketbalcompetitie. Vanloo was goed voor twaalf punten en elf assists bij haar nieuwe ploeg New York Liberty. Een opsteker voor de Belgian Cat nadat haar vorige club, LA Sparks, haar contract ontbonden.
Vanloo startte op de bank tegen Connecticut, gecoacht door voormalig bondscoach Rachid Meziane, maar mocht al snel invallen. Uiteindelijk speelde Vanloo 22 minuten waarin ze goed was voor een 'double-double', meer dan tien punten en tien assists. Het was haar meest productieve match ooit in de WNBA. New York Liberty klopte Connecticut met 106-75.
Robbe Temmerman