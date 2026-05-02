Vanloo startte op de bank tegen Connecticut, gecoacht door voormalig bondscoach Rachid Meziane, maar mocht al snel invallen. Uiteindelijk speelde Vanloo 22 minuten waarin ze goed was voor een 'double-double', meer dan tien punten en tien assists. Het was haar meest productieve match ooit in de WNBA. New York Liberty klopte Connecticut met 106-75.