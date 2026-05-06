Vanloo werd voor de start van het seizoen aan de kant geschoven door Los Angeles Sparks maar kreeg een vangnet bij New York. Daar ondertekende ze een zogenaamd "hardship contract".
Dat is een tijdelijke oplossing waarmee een team extra versterkingen mag aantrekken wanneer het door blessures, ziekte of afwezigheden te weinig beschikbare speelsters heeft.
De 33-jarige West-Vlaamse speelde zo uiteindelijk vijf wedstrijden voor Liberty. Daarin noteerde ze gemiddeld 5,8 punten, 5,4 assists en 2 rebounds.
"Ik heb hier helemaal vrede mee", schrijft Vanloo op Instagram. "Ik wist vanaf het begin dat het waarschijnlijk van korte duur zou zijn en New York was altijd heel respectvol. Ik zal mijn tijd hier nooit vergeten. Ik ben zo dankbaar voor de kans die Liberty mij heeft gegeven en voor de momenten die ik met deze ploeg heb doorgebracht."
Vanloo speelde eerder in de WNBA bij Washington, Golden State en LA.