Vanloo werd voor de start van het seizoen aan de kant geschoven door Los Angeles Sparks maar kreeg een vangnet bij New York. Daar ondertekende ze een zogenaamd "hardship contract".

Dat is een tijdelijke oplossing waarmee een team extra versterkingen mag aantrekken wanneer het door blessures, ziekte of afwezigheden te weinig beschikbare speelsters heeft.

De 33-jarige West-Vlaamse speelde zo uiteindelijk vijf wedstrijden voor Liberty. Daarin noteerde ze gemiddeld 5,8 punten, 5,4 assists en 2 rebounds.