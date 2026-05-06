28°C
Aanmelden
Sport
Oostende

Julie Van­loo ziet tij­de­lijk con­tract niet ver­lengd wor­den bij New York Liberty

Julie Vanloo

© Belga

De passage van Julie Vanloo bij New York Liberty is er een van korte duur geweest. De Belgian Cat ziet haar tijdelijk contract dat ze had ondertekend bij het WNBA-team niet verlengd worden.

Vanloo werd voor de start van het seizoen aan de kant geschoven door Los Angeles Sparks maar kreeg een vangnet bij New York. Daar ondertekende ze een zogenaamd "hardship contract".

Dat is een tijdelijke oplossing waarmee een team extra versterkingen mag aantrekken wanneer het door blessures, ziekte of afwezigheden te weinig beschikbare speelsters heeft.

De 33-jarige West-Vlaamse speelde zo uiteindelijk vijf wedstrijden voor Liberty. Daarin noteerde ze gemiddeld 5,8 punten, 5,4 assists en 2 rebounds.

Julie Vanloo
Sport

Vorig seizoen nog opgepikt, nu aan de deur gezet: Julie Vanloo kan Los Angeles Sparks niet overtuigen

"Ik heb hier helemaal vrede mee", schrijft Vanloo op Instagram. "Ik wist vanaf het begin dat het waarschijnlijk van korte duur zou zijn en New York was altijd heel respectvol. Ik zal mijn tijd hier nooit vergeten. Ik ben zo dankbaar voor de kans die Liberty mij heeft gegeven en voor de momenten die ik met deze ploeg heb doorgebracht."

Vanloo speelde eerder in de WNBA bij Washington, Golden State en LA.

Belga
Julie Vanloo WNBA

Meest gelezen

Marathon
Sport

Eerste officiële marathon ooit in Roeselare aangekondigd
726 BB LINKS beachvolley
Sport

"We moesten weg": Beachvolleybal verhuist noodgedwongen uit Kortrijks centrum, organisatie vreest voor toekomst
Club Brugge Kampioen 2026
Sport
Breaking

Wat een ontknoping! Gelijkspel volstaat voor 20ste landstitel voor Club Brugge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Club NXT

Club NXT mag in Challenger Pro League blijven na licentieperikelen RWDM
Emma Plasschaert

EK zeilen ILCA : Emma Plasschaert verovert nieuwe bronzen EK-plak
Belgaimage 174678785

Dit zijn de plannen voor de kampioenenviering van Club Brugge
Bruggefans

5.000 Club-fans vieren titel aan Jan Breydelstadion in Brugge
Belgaimage 174680330

Club Brugge landskampioen : Mechele en Seys doen vertrouwen op voor WK, Mignolet "opgelucht" richting afscheid
Leko Verhaeghe

Club Brugge landskampioen: Zevende titel voor Club-voorzitter Bart Verhaeghe: "Dit blijft uniek"
Aanmelden