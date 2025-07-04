Vorig sei­zoen nog opge­pikt, nu aan de deur gezet: Julie Van­loo kan Los Ange­les Sparks niet overtuigen

Julie Vanloo heeft Los Angeles Sparks niet van haar kwaliteiten kunnen overtuigen. Het 'training camp contract' dat de Belgian Cat midden april tekende, wordt ontbonden. De Sparks beginnen volgend weekend zonder haar aan het nieuwe WNBA-seizoen.

Vorig seizoen bood LA Sparks Vanloo nog een vangnet, nadat Golden State haar na het EK aan de kant had geschoven, maar de plaatsen zijn duur in de WNBA. De teams mogen maximaal twaalf speelsters (plus twee development players) op de loonlijst hebben. 

Ook voor Antonia Delaere (Minnesota Lynx) en Kyara Linskens (Phoenix Mercury) wordt het nog bang afwachten.

Vanloo kan nog hopen dat ze de komende dagen door een van de andere teams opgepikt wordt. "Het komt wel goed, ik ben voor tegenslagen gebouwd", postte ze op Instagram. "Je waarde wordt niet bepaald door het lawaai om je heen, maar door het stille vertrouwen in jezelf. Mijn weg is nooit gemakkelijk geweest, en dat zal hij ook nooit worden. Ik laat me niet ontmoedigen en ben klaar om te vechten."

