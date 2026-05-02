Dan toch WNBA voor Julie Van­loo! Bel­gi­an Cat opge­pikt door New York Liberty

Julie Vanloo heeft met New York Liberty een nieuwe club gevonden in de Noord-Amerikaanse vrouwenbasketcompetitie WNBA. Dat bevestigde de WNBA-kampioen van 2024 vrijdag via sociale media.

De 33-jarige Deerlijkse zag eerder deze week haar 'training camp contract' bij Los Angeles Sparks ontbonden worden. Vorig seizoen bood de club uit LA Sparks Vanloo nog een vangnet, nadat Golden State Valkyries haar na het EK aan de kant had geschoven, maar de plaatsen zijn duur in de WNBA. De teams mogen maximaal twaalf speelsters (plus twee development players) op de loonlijst hebben.

'Hardship contract'

Daarom kreeg Vanloo net als de Amerikaanse Aubrey Griffin van New York Liberty een 'hardship contract' aangeboden. Dat is een tijdelijke noodoplossing waarmee een team extra versterkingen mag aantrekken wanneer het door blessures, ziekte of afwezigheden te weinig beschikbare speelsters heeft. De 158-voudige Belgische international zit ook meteen in de selectie voor de seizoensopener in de WNBA van zaterdag (1u30 Belgische tijd) tegen Connecticut Sun.

Met Julie Allemand (Toronto Tempo), Antonia Delaere (Minnesota Lynx) en Kyara Linskens (Phoenix Mercury) zijn er als drie Belgian Cats zeker van hun plaats in het komende seizoen in de WNBA.

