Pop­pies Bake­ries opent nieuw hoofd­kan­toor in Zonnebeke

Poppies Bakeries heeft donderdag zijn nieuwe hoofdkantoor in Zonnebeke officieel geopend in aanwezigheid van minister-president Matthias Diependaele, Belgian Cat Emma Meesseman, en de burgemeester van Zonnebeke.

Het moderne en duurzame kantoorgebouw, met een totale oppervlakte van circa 3.600 m², biedt plaats aan zo’n 150 medewerkers en vormt een belangrijke stap in de verdere uitbouw van de internationale groep.

Een belangrijk onderdeel van het nieuwe gebouw is de geïntegreerde proefbakkerij ‘Sweet Temptation’. Hier worden nieuwe producten ontwikkeld, getest en verfijnd in directe interactie met verschillende afdelingen. Deze korte lijnen zorgen ervoor dat ideeën sneller worden omgezet in concrete innovaties en versterken de marktgerichtheid van het bedrijf.

