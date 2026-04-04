Prijs voor Julie Vanloo: Belgian Cat wint met Turkse ploeg Mersin EuroCup basket
Mersin heeft zich tot eindwinnaar gekroond in de EuroCup, de tweede Europese basketbalcompetitie voor vrouwenteams. Het Turkse team van Julie Vanloo verloor donderdag de terugwedstrijd voor eigen volk tegen het Griekse Athinaikos Glyfada met 75-77, maar haalt het nipt op basis van gescoorde punten in de heenwedstrijd. Mersin won dat duel vorige week op Griekse bodem met 80-85.
Mersin begon met een bonus van vijf punten aan de terugwedstrijd, maar stond bij de rust precies dat aantal in het krijt (38-43). In het derde kwart slopen Vanloo en co. weer weg, maar in het slotkwart slonk de voorsprong opnieuw. Uiteindelijk won Athinaikos de return met twee punten verschil, waardoor de bonus van vijf punten van vorige week net voldoende bleek voor de Turkse ploeg. Vanloo was in ruim twintig speelminuten (20:36) goed voor acht punten. Haar teamgenote Lindsay Allen blonk uit met twintig punten.
Mersin strandde eerder dit seizoen in de eerste ronde van de EuroLeague, de Europese topcompetitie, en stroomde nadien door naar de EuroCup.
Eerste internationale prijs op clubniveau
De 33-jarige Vanloo verovert haar eerste internationale prijs op clubniveau. Met de Belgian Cats was ze de voorbije jaren al uitermate succesvol, met onder meer twee Europese titels (2023 en 2025). Ze is de vijfde Belgische speelster die een Europese beker wint, na Ann Wauters (viermaal EuroLeague en eenmaal EuroCup), Anke De Mondt (EuroLeague), Julie Allemand (EuroCup) en Emma Meesseman (zesmaal EuroLeague).