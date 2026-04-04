Prijs voor Julie Van­loo: Bel­gi­an Cat wint met Turk­se ploeg Mersin Euro­Cup basket

Julie Vanloo

Mersin heeft zich tot eindwinnaar gekroond in de EuroCup, de tweede Europese basketbalcompetitie voor vrouwenteams. Het Turkse team van Julie Vanloo verloor donderdag de terugwedstrijd voor eigen volk tegen het Griekse Athinaikos Glyfada met 75-77, maar haalt het nipt op basis van gescoorde punten in de heenwedstrijd. Mersin won dat duel vorige week op Griekse bodem met 80-85.

Mersin begon met een bonus van vijf punten aan de terugwedstrijd, maar stond bij de rust precies dat aantal in het krijt (38-43). In het derde kwart slopen Vanloo en co. weer weg, maar in het slotkwart slonk de voorsprong opnieuw. Uiteindelijk won Athinaikos de return met twee punten verschil, waardoor de bonus van vijf punten van vorige week net voldoende bleek voor de Turkse ploeg. Vanloo was in ruim twintig speelminuten (20:36) goed voor acht punten. Haar teamgenote Lindsay Allen blonk uit met twintig punten.

Mersin strandde eerder dit seizoen in de eerste ronde van de EuroLeague, de Europese topcompetitie, en stroomde nadien door naar de EuroCup.

Eerste internationale prijs op clubniveau

De 33-jarige Vanloo verovert haar eerste internationale prijs op clubniveau. Met de Belgian Cats was ze de voorbije jaren al uitermate succesvol, met onder meer twee Europese titels (2023 en 2025). Ze is de vijfde Belgische speelster die een Europese beker wint, na Ann Wauters (viermaal EuroLeague en eenmaal EuroCup), Anke De Mondt (EuroLeague), Julie Allemand (EuroCup) en Emma Meesseman (zesmaal EuroLeague).

KV Kortrijk
Sport

KV Kortrijk verslaat Jong AA Gent en zet grote stap naar promotie
Justine Ghekiere
Sport

Izegemse Justine Ghekiere mist Ronde van Vlaanderen
Campers Parijs Roubaix
Nieuws

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"

Lees ook

Wielerploeg Red Bull-Bora-Hansgrohe rekent op haar collectieve sterkte: "We proberen met meerdere in de finale te geraken"

Wielerploeg Red Bull-Bora-Hansgrohe rekent op haar collectieve sterkte: "We proberen met meerderen in de finale te geraken"
simon Mignolet

Doelman Simon Mignolet "enkele weken" out door klein hamstringletsel: "De staff doet er alles aan om hem weer fit te krijgen"
Jeline vandromme

De Brugse Jeline Vandromme heeft ticket voor kwartfinales op zak
Basket

Champions League basket U18 : Youngsters van Oostende plaatsen zich voor halve finales
Tim Merlier
Update

Tim Merlier wint voor derde keer op rij Scheldeprijs: "Toch gestart met een pak vraagtekens"
Campers Parijs Roubaix

Langs de kasseien van Roubaix is het nu al feest: "de grote drie samen naar de sprint, dat zou mooi zijn"
