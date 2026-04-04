Mersin begon met een bonus van vijf punten aan de terugwedstrijd, maar stond bij de rust precies dat aantal in het krijt (38-43). In het derde kwart slopen Vanloo en co. weer weg, maar in het slotkwart slonk de voorsprong opnieuw. Uiteindelijk won Athinaikos de return met twee punten verschil, waardoor de bonus van vijf punten van vorige week net voldoende bleek voor de Turkse ploeg. Vanloo was in ruim twintig speelminuten (20:36) goed voor acht punten. Haar teamgenote Lindsay Allen blonk uit met twintig punten.

Mersin strandde eerder dit seizoen in de eerste ronde van de EuroLeague, de Europese topcompetitie, en stroomde nadien door naar de EuroCup.