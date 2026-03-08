Vier op vier: Belgian Cats walsen nu ook over Zuid-Soedan
De Belgian Cats hebben in Wuhan met 102-64 van Zuid-Soedan gewonnen. Dankzij een sterke Lisowa en Courthiau rondden de Belgian Cats de kaap van de 100 punten. Zo pakken de Belgische basketbalvrouwen vier op vier in het kwalificatietoernooi voor het WK basketbal.
Zonder Julie Vanloo, die rust kreeg, en Billie Massey, die nog steeds last had van haar quadriceps, begonnen de Cats wat aarzelend en stonden ze na het eerste kwart met vijf punten voor (21-16).
Maar dan zetten de Belgian Cats een verschroeiend tweede quarter neer. Met 22 steals, waarvan 8 voor Julie Allemand die haar 100e interland vierde, voerde België de druk op Zuid-Soedan op en gingen ze met een voorsprong van 25 punten de rust in (53-28).
De speelsters van Mike Thibault lieten hun greep niet los in het derde kwart. Ze breidden hun voorsprong uit tot bijna 50 punten (86-39). Het laatste kwart was dan weer voor Zuid-Soedan, maar toch konden de Cats de kaap van 100 punten nog bereiken.
Maxuella Lisowa-Mbaka was de MVP met achttien punten, terwijl de jonge Alicia Courthiau zich onderscheidde met zeventien punten. Emma Meesseman voegde daar vijftien punten aan toe.
Zo blijven de Belgian Cats met vier op vier leider in hun groep. België is als Europees kampioen sowieso al geplaatst voor het WK.