Na de overwinningen tegen Brazilië en gastland China namen de Cats het zaterdagnamiddag op tegen Mali. De Cats begonnen gretig aan de wedstrijd en sloegen in het eerste kwartier al een kloof van tien punten. Het trok met een 40-31 voorsprong de rust in. In de tweede helft trok België z'n goede vorm door en won het uiteindelijk met 81-50 van Mali, nummer 18 van de wereld. Julie Vanloo scoorde 14 punten, Emma Meesseman was dan weer goed voor tien punten.

Morgen spelen de Belgische basketvrouwen tegen Zuid-Soedan, dinsdag nemen ze het in hun laatste wedstrijd op tegen Tsjechië. Als Europees kampioen zijn de Belgian Cats geplaatst voor het WK van september in Berlijn, maar bondscoach Mike Thibault wil de kwalificaties aangrijpen om wedstrijdritme op te doen.