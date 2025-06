Linskens verlaat de Golden State Valkyries alweer, zo meldde de club uit de Noord-Amerikaanse basketcompetitie WNBA eerder zondag. Midden mei gaf de West-Vlaamse nog forfait voor het komende EK met de Belgische basketvrouwen om zich te concentreren op haar eerste jaar in de WNBA. Maar daar komt ze nu op terug.

De 28-jarige Linskens zette nog maar begin februari haar handtekening onder een contract bij de Golden State Valkyries, waar ze teamgenote van Julie Vanloo werd. Maar nu zit haar verblijf bij de club er dus al op.

Linskens (1m93) koos in september 2024 nog voor een opvallende nieuwe uitdaging bij het Russische Dynamo Kursk, een stad in oorlogsgebied. Ze maakte toen de overstap van het Franse Lattes-Montpellier.

Eerder was ze ook al in Rusland actief bij Enisey Krasnoyarsk en Nadezhda Orenburg. In eigen land speelde ze voor Sint-Katelijne-Waver, Castors Braine en Namen. Voorts was ze ook aan de slag bij het Tsjechische Nymburk, het Poolse Gorzow Wielkopolski en het Italiaanse Magnolia Campobasso.