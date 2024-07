Persoon en haar trainer Filiep Tampere deden mee aan de bieding voor de kamp, maar er waren drie geïnteresseerde promotors. Global Combat Collective llc. haalde de kamp binnen.

Dat de kamp dus niet in Dubai, maar in de Verenigde Staten zou plaatsvinden, wisten we dan al. Maar nu is er dus ook een specifieke plaats: Fayetteville, op 27 september.

Delfine Persoon wordt in januari 40. Het is van 1 november geleden dat ze nog eens gebokst heeft.