Delfine Persoon grijpt naast WBC-wereldtitel na chaotisch duel in Verenigde Staten
Delfine Persoon uit Gits, bij Hooglede, is er niet in geslaagd de WBC-wereldtitel bij de supervedergewichten te veroveren. In het Amerikaanse Grand Rapids verloor ze na tien onrustige rondes op punten van de Canadese Caroline Veyre.
De kamp om de vacante WBC-gordel moest de kroon op een rijkgevulde carrière worden, maar haar wellicht allerlaatste professionele kamp draaide voor Delfine Persoon uit op een teleurstelling. Persoon probeerde zoals gewoonlijk het tempo hoog te houden en constant druk te zetten, terwijl Veyre vooral uitpakte met snelle combinaties. Door de vele overtredingen en bestraffingen draaide de kamp uiteindelijk uit op een erg chaotisch duel, zelfs met cynische dansjes van Persoon tot gevolg.
Persoon slaagde er uiteindelijk niet in haar tegenstandster tegen het canvas te krijgen en moest uiteindelijk de beslissing van de jury afwachten. Die kende de overwinning toe aan Veyre met 94-92, 95-91 en een opvallend ruime 99-88. Het publiek kon, net als Persoon zelf, de beslissing van de jury niet smaken. Massaal boe-geroep rolde van de tribunes in Grand Rapids.