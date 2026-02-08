Persoon slaagde er uiteindelijk niet in haar tegenstandster tegen het canvas te krijgen en moest uiteindelijk de beslissing van de jury afwachten. Die kende de overwinning toe aan Veyre met 94-92, 95-91 en een opvallend ruime 99-88. Het publiek kon, net als Persoon zelf, de beslissing van de jury niet smaken. Massaal boe-geroep rolde van de tribunes in Grand Rapids.