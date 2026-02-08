12°C
Aanmelden
Sport
Hooglede

Del­fi­ne Per­soon grijpt naast WBC-wereld­ti­tel na cha­o­tisch duel in Ver­e­nig­de Staten

Kamp Persoon - Veyre

Delfine Persoon uit Gits, bij Hooglede, is er niet in geslaagd de WBC-wereldtitel bij de supervedergewichten te veroveren. In het Amerikaanse Grand Rapids verloor ze na tien onrustige rondes op punten van de Canadese Caroline Veyre.

De kamp om de vacante WBC-gordel moest de kroon op een rijkgevulde carrière worden, maar haar wellicht allerlaatste professionele kamp draaide voor Delfine Persoon uit op een teleurstelling. Persoon probeerde zoals gewoonlijk het tempo hoog te houden en constant druk te zetten, terwijl Veyre vooral uitpakte met snelle combinaties. Door de vele overtredingen en bestraffingen draaide de kamp uiteindelijk uit op een erg chaotisch duel, zelfs met cynische dansjes van Persoon tot gevolg. 

Persoon slaagde er uiteindelijk niet in haar tegenstandster tegen het canvas te krijgen en moest uiteindelijk de beslissing van de jury afwachten. Die kende de overwinning toe aan Veyre met 94-92, 95-91 en een opvallend ruime 99-88. Het publiek kon, net als Persoon zelf, de beslissing van de jury niet smaken. Massaal boe-geroep rolde van de tribunes in Grand Rapids. 

Redactie
Delfine Persoon Boksen

Meest gelezen

Persoon
Sport

Boksster Delfine Persoon maakt zich op voor laatste kans op nieuwe wereldtitel
Mandelkvdo
Sport

KV Diksmuide Oostende wint op het veld van Mandel United en wordt nieuwe leider
Delfine Persoon weging
Sport
Update

Delfine Persoon bokst vannacht mogelijk laatste profkamp voor wereldtitel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Handbal

Super Handball League : Izegem wint vlot van Houthalen
Mario Vandenbogaerde

Mario Vandenbogaerde strandt als laatste Belg in achtste finales
Mathias Vosté

Bruggeling Mathias Vosté schaatst op de 1.000 meter tegen de Duitser Moritz Klein
Voetbalclub KV Kortrijk toont nieuw oefencomplex aan supporters

Voetbalclub KV Kortrijk toont nieuw oefencomplex aan supporters
Delfine Persoon weging
Update

Delfine Persoon bokst vannacht mogelijk laatste profkamp voor wereldtitel
charles de ketelaere

Brugse Charles De Ketelaere raakt geblesseerd aan zijn knie tijdens opwarming bij Atalanta
Aanmelden