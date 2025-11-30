Op 20 februari 1976 stond de toen 29-jarige Jean-Pierre Coopman in Puerto Rico in de ring tegen Muhammad Ali, die wereldwijd wordt beschouwd als de grootste bokser aller tijden. Het gevecht om de wereldtitel bij de zwaargewichten duurde vijf ronden. Coopman ging uiteindelijk neer, maar werd niet knock-out geslagen.

Vandaag, vijftig jaar later, verblijft de bijna 80-jarige Coopman in een woonzorgcentrum in Beveren. Hij lijdt aan dementie, maar de kamp tegen Ali herinnert hij zich nog scherp.

“Na twee seconden wist ik hoe laat het was,” vertelt hij. “Ik wist wat me te doen stond en heb zo lang mogelijk mijn plan getrokken, uit die slagenregen gebleven. Uiteindelijk heb ik me gezet. Ali zelf was verbaasd dat ik neer ging.”