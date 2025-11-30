50 jaar na legendarisch gevecht: Jean-Pierre Coopman blijft voor altijd ‘de man die tegen Ali bokste’
Het is vandaag exact vijftig jaar geleden dat bokser Jean-Pierre Coopman uit Ingelmunster in Puerto Rico tegenover Mohammed Ali stond. Coopman verloor na vijf ronden, maar zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met dat historische titelgevecht.
“Tegen Ali kon je niet op. Wie kon er wel tegen Ali op?”
Op 20 februari 1976 stond de toen 29-jarige Jean-Pierre Coopman in Puerto Rico in de ring tegen Muhammad Ali, die wereldwijd wordt beschouwd als de grootste bokser aller tijden. Het gevecht om de wereldtitel bij de zwaargewichten duurde vijf ronden. Coopman ging uiteindelijk neer, maar werd niet knock-out geslagen.
Vandaag, vijftig jaar later, verblijft de bijna 80-jarige Coopman in een woonzorgcentrum in Beveren. Hij lijdt aan dementie, maar de kamp tegen Ali herinnert hij zich nog scherp.
“Na twee seconden wist ik hoe laat het was,” vertelt hij. “Ik wist wat me te doen stond en heb zo lang mogelijk mijn plan getrokken, uit die slagenregen gebleven. Uiteindelijk heb ik me gezet. Ali zelf was verbaasd dat ik neer ging.”
Nog elke dag over aangesproken
Coopman kreeg zware klappen te verwerken. “Het was op de juiste plaats. Op mijn slaap, op mijn hoofd. Ik kon niet meer recht,” blikt hij terug. Toch blijft het respect groot. “Tegen Ali kon je niet op. Wie kon er wel tegen Ali op?”
Hoewel de kamp slechts vijf ronden duurde, bepaalt ze tot op vandaag mee zijn leven. Nog steeds spreken mensen hem aan over dat ene gevecht. Boksen blijft een belangrijk deel van zijn identiteit, ook al verloopt het dagelijkse leven door zijn ziekte niet altijd even helder.
“De ene dag is helder, de andere dag niet,” zegt Coopman. Maar over die ene avond in Puerto Rico bestaat geen twijfel: die blijft voor altijd in zijn geheugen gegrift.