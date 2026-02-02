Delfine Persoon geeft haar expertise door aan de volgende generaties in de bokszaal van BT Houtland in Hooglede. Ze denkt dus al aan de toekomst, maar eerst wil ze nog een laatste keer schitteren als vanouds. Ze kende wel wat blessureproblemen. Zo bokste Persoon tegen Baumgardner met een brace door een afgescheurde kruisband. Nu is ze topfit en is haar knie in orde, maar mentaal is die brace wel belangrijk. Dinsdagavond is het zover voor Persoon: de laatste kans op een nieuwe wereldtitel.