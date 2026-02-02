Delfine Persoon is zaterdag op het vliegtuig gestapt voor de laatste kans op een nieuwe wereldtitel in het boksen. In de VS wil Persoon haar carrière nog wat meer glans geven met een zestiende wereldtitel.
De 41-jarige Persoon neemt het in Grand Rapid op tegen Caroline Veyre, een 37-jarige Canadese, die vooral furore heeft gemaakt in het amateurboksen. Ze won tien van haar elf kampen. Veyre was erbij op de Olympische Spelen in Bejing, en pakte goud op de Panamerikaanse Spelen in 2015.
Delfine Persoon geeft haar expertise door aan de volgende generaties in de bokszaal van BT Houtland in Hooglede. Ze denkt dus al aan de toekomst, maar eerst wil ze nog een laatste keer schitteren als vanouds. Ze kende wel wat blessureproblemen. Zo bokste Persoon tegen Baumgardner met een brace door een afgescheurde kruisband. Nu is ze topfit en is haar knie in orde, maar mentaal is die brace wel belangrijk. Dinsdagavond is het zover voor Persoon: de laatste kans op een nieuwe wereldtitel.