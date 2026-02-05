11°C
Del­fi­ne Per­soon bokst van­nacht moge­lijk laat­ste prof­kamp voor wereldtitel

Delfine Persoon weging

Delfine Persoon en Caroline Veyre tijdens de face-off.

Delfine Persoon uit Gits staat komende nacht in het Amerikaanse Michigan tegenover de Canadese Caroline Veyre voor de WBC-wereldtitel bij de supervedergewichten. Voor de 41-jarige West-Vlaamse is het wellicht haar laatste profkamp.

Delfine Persoon krijgt komende nacht nog één kans om haar indrukwekkende carrière extra glans te geven. In het Amerikaanse Grand Rapids neemt ze het op tegen de Canadese Caroline Veyre voor de WBC-wereldtitel bij de supervedergewichten. De kamp begint rond 3 uur Belgische tijd.

50 zeges, 20 knock-outs

Voor Persoon, intussen 41, is het mogelijk haar allerlaatste profkamp. De boksster uit Gits bouwde de voorbije jaren een indrukwekkend palmares op met vijftig zeges, waarvan twintig met knock-out. Ze veroverde in haar carrière al meerdere wereldtitels en wil daar nog één aan toevoegen.

Tegenstander Caroline Veyre is 37 en maakte vooral naam in het amateurboksen. Ze nam deel aan de Olympische Spelen in Peking en won in 2015 goud op de Pan-Amerikaanse Spelen. Als prof won ze tien van haar elf kampen.

Persoon
Sport

Zo verliep de face-off tussen Persoon en Veyre:

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Delfine Persoon Boksen

