Voor Persoon, intussen 41, is het mogelijk haar allerlaatste profkamp. De boksster uit Gits bouwde de voorbije jaren een indrukwekkend palmares op met vijftig zeges, waarvan twintig met knock-out. Ze veroverde in haar carrière al meerdere wereldtitels en wil daar nog één aan toevoegen.

Tegenstander Caroline Veyre is 37 en maakte vooral naam in het amateurboksen. Ze nam deel aan de Olympische Spelen in Peking en won in 2015 goud op de Pan-Amerikaanse Spelen. Als prof won ze tien van haar elf kampen.